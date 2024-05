Prima de MC Binn é ignorada e detona Lucas Buda - Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 17:47

Nina Capelly, prima de MC Binn, que confirmou o romance com Lucas Buda na noite de sexta-feira (3), usou as redes sociais para detonar uma atitude do ex-BBB.



De acordo com a funkeira, o capoeirista parou de respondê-la após ela falar publicamente sobre o affair. "Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (...) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, tô com saudade...", desabafou.



"Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione", lamentou ela, citando a ex-mulher de Lucas, Camila Moura.



A declaração de Nina repercutiu nas redes sociais e internautas acusaram a artista de marketing por expor o affair. Pouco depois, ela excluiu a publicação. Confira abaixo o vídeo:





Na última sexta-feira (3), ela confirmou a Quem que está vivendo um romance com Lucas Buda. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada", afirmou. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele".