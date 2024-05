Preso por porte ilegal de arma, ex-Malhação se livra da pena após acordo com MP - Foto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 09:06 | Atualizado 06/05/2024 09:17

Este colunista descobriu com exclusividade que o ator Alexandre Slaviero, que foi detido em fevereiro do ano passado por posse ilegal de arma, se livrou da pena após um acordo com Ministério Publico.



Para quem não lembra, o ex-Malhação foi detido no Rio de Janeiro após uma garota de programa acusá-lo de apontar o revólver para sua cabeça e se recusar a pagar pelo serviço. Na ocasião, Slaviero foi levado para a delegacia, mas deixou a prisão após o pagamento de uma fiança de R$ 2 mil.



Documentos obtidos pela coluna informam que o artista passou por uma audiência em janeiro deste ano. A ação informa que Alexandre aceitou o acordo de não persecução penal nos termos propostos pelo Ministério Público e confessou que praticou os fatos narrados na denúncia.



O acordo de não persecução penal é uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor. Nessas situações, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado para a extinção da punibilidade.



Com isso, além da fiança em favor do INCA Voluntário, o MP também determinou que o ator deve realizar um pagamento do valor de R$ 1.412 em favor da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, organização que atua em apoio a pessoas refugiadas desde 1976.



Relembre o caso



O ex-Malhação, de 40 anos, havia sido detido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por uma garota de programa que disse que o ator estava usando a arma para ameaçá-la.



De acordo com a Polícia Civil, Bruna informou que após prestar o serviço a Alexandre, o mesmo se recusou a pagar e estava ameaçando a garota de programa de morte.



O policial relatou que a mulher estava gritando por socorro na varanda e encontraram uma grande quantidade pó branco que parecia cocaína na sala e na varanda. Bruna também disse que Alexandre havia apontado uma arma para a cabeça dela. O ator negou e alegou que apenas exibiu a arma sem munições para ela, mas que não houve ameaças. Após o pagamento da fiança, Slaviero respondeu em liberdade.