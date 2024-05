Samara Felippo desabafa sobre discriminação racial à filha: 'Gravíssimo' - Foto: Reprodução

Samara Felippo desabafa sobre discriminação racial à filha: 'Gravíssimo'Foto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 11:00

A atriz Samara Felippo abriu o coração sobre o ataque racista sofrido por sua filha de 14 anos em uma escola de São Paulo. Emocionada, ela detalhou o ocorrido no “Fantástico”, da Globo. Samara contou que chegou em casa e encontrou a filha chorando após outras alunas terem arrancado folhas do caderno dela e escrito ofensas racistas.

"Cheguei em casa e vi a Alicia debruçada na mesa, tendo que refazer cada linha [do trabalho]. Ela chorava compulsivamente porque estragaram o trabalho dela. Arrancaram todas as páginas de um trabalho que ela fez, dentro do caderno dela tinha uma frase cunho racista gravíssimo", relatou Samara ao programa.

Samara expressou o desejo de que as alunas responsáveis sejam expulsas: "Eu gostaria que minha filha não convivesse mais com as agressoras. Quando essas meninas voltarem ao ambiente escolar, a minha filha vai revisitar essa dor. Não estou odiando ninguém", lamentou. A atriz está ao lado da filha, ajudando-a a lidar com a situação.

O coordenador da escola, Daniel Helene, afirmou que o caso está sendo tratado como crime de racismo. "As agressoras ficaram suspensas por tempo indeterminado para que a escola pudesse amadurecer todos os processos de outras sanções eventualmente cabíveis àquela situação", explicou ele ao Fantástico.