Ex de Thiago Nigro manda suposta indireta para marido de Maíra Cardi Foto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 11:53

Camila Ferreira viveu um relacionamento com Thiago Nigro e teria voltado a falar sobre o fim do casamento com o coach de finanças. Vale lembrar que o mesmo assumiu o relacionamento com Maíra Cardi logo após a separação. Em uma interação com os seguidores, ela contou o que aprendeu nesse período.

"Qual foi a melhor lição que você aprendeu nos últimos anos que fez você melhorar?", questionou um seguidor. "Foram várias, na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação”, iniciou a influenciadora.

A ex de Thiago Nigro também se mostrou mais preparada para futuras relações. “Discernimento sobre quem escolho para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobre quem e o que realmente merece meu tempo e minha energia", respondeu.

Camila e Thiago Nigro viveram uma relação semelhante a um casamento, permanecendo juntos por dez anos. Eles anunciaram o término em janeiro de 2023, três meses antes de Thiago ficar noivo de Maíra Cardi. O youtuber e a ex conheceram a empresária juntos, quando a contrataram como coach de emagrecimento.

Nas redes sociais, Camila já ironizou o famoso programa de emagrecimento de Maíra, chamado ‘Seca Você’. "Ano passado participei de um chamado programa 'Separa Você'. Deu certo", disse ela nas redes sociais. A ex de Nigro também contou que nunca foi pedida em casamento pelo ex. Camila insinuou algumas vezes que foi traída, mas a coach fitness negou qualquer traição.