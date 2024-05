William Bonner embarca rumo ao Rio Grande do Sul - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 15:46

William Bonner embarcou nesta segunda-feira (6) rumo ao Rio Grande do Sul. O jornalista viajou em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que iria levar doações para a região.



Nas redes sociais, o apresentador publicou um vídeo gravado na base aérea e informou que o Jornal Nacional fará uma transmissão especial diretamente do estado afetado pela chuva.



"Eu estou aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e eu vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB, que vai levar doações para aquela região", iniciou ele na publicação feita no Instagram.



"Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar o Jornal Nacional lá do Rio Grande do Sul, acompanhando esse momento tão dramático da história do estado”, completou ele.