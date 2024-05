Kylian Mbappé - AFP

Publicado 08/05/2024 09:51

Rio - Considerado pela imprensa europeia como reforço certo do Real Madrid a partir de junho, Kylian Mbappé, de 25 anos, foi criticado pelo jornal francês "L'Equipe" em sua possível despedida do PSG na Liga dos Campeões. A atuação do craque na semifinal contra o Borussia Dortmund, em Paris, não agradou a mídia especializada local.

"Sua última partida na Champions League com o PSG pareceu um pesadelo", descreveu o L’Equipe, que deu nota 3,5 para Mbappé. O clube francês foi derrotado dentro de casa e encerrou o sonho de disputar a final da competição novamente.

Kylian Mbappé lamentou a eliminação na competição, mas não abordou o seu futuro ao término da atual temporada.

"Estamos decepcionados. Queríamos muito chegar na final. Mas isso é a Champions. É preciso ter muita precisão dentro da área, eles conseguiram ser mais precisos que a gente", disse após a partida.