Bandeira do Vasco - Leandro Amorim | Vasco Da Gama

Bandeira do VascoLeandro Amorim | Vasco Da Gama

Publicado 15/05/2024 21:58

Rio - Como o jogo contra o Flamengo foi adiado em razão da paralisação temporária do Brasileirão , o Vasco anunciou que estornará 100% dos ingressos comprados para o clássico. As duas equipes iriam se enfrentar neste sábado, a partir das 21h, no Maracanã.

VEJA A NOTA DO VASCO

Em consequência da suspensão da partida contra o Flamengo, marcada inicialmente para este sábado (18), às 21h, no Maracanã, o Vasco da Gama informa que serão estornados 100% dos ingressos de forma automática, a partir desta quarta-feira (16), às 10 horas, e esclarece:



– Para quem comprou através de Pix, o valor será estornado em até 72 horas;

– ⁠Para quem comprou no cartão de crédito, virá o crédito na fatura subsequente;



BRASILEIRÃO

A CBF suspendeu a sétima e a oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024. A decisão vem após o pedido de 15 clubes pela paralisação do campeonato, em decorrência das fortes chuvas que alagaram o Rio Grande do Sul.

Os clubes em questão foram: Atlético-GO; Atlético-MG; Athletico-PR; Criciúma; Cruzeiro; Cuiabá; Bahia; Juventude; Vitória; Fluminense; Fortaleza; Grêmio; Botafogo; Internacional; e Vasco.