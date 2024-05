Além de rifa da camisa do Vasco, Nenê distribuiu sanduíches na última semana e doou sangue em apoio aos necessitados - Daniel Ramalho / Vasco

Além de rifa da camisa do Vasco, Nenê distribuiu sanduíches na última semana e doou sangue em apoio aos necessitadosDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/05/2024 19:15

Caxias do Sul - Ídolo do Vasco , o meio-campista Nenê realizou mais uma ação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após promover uma rifa para sorteio da camisa dos mil jogos da carreira, o atleta irá sortear a camisa dos 200 jogos pelo Cruz-Maltino.