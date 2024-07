Sem o quarteto, Rafael Paiva precisará pensar em soluções para a partida - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/07/2024 14:53 | Atualizado 04/07/2024 15:20

Sem o quarteto, o técnico interino Rafael Paiva precisará pensar em soluções dentro do elenco vascaíno. Na zaga, Robert Rojas deve ser o escolhido, assim como Victor Luis na lateral esquerda. Já no meio-campo e no ataque, o comandante tem um leque de opções maior para escolher quem entrará nos 11 iniciais.

Com Rafael Paiva, o Vasco conseguiu melhorar o desempenho dentro das quatro linhas e, agora, respira um pouco mais longe da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina ocupa a 14ª posição, com 14 pontos, três de vantagem para o primeiro time no Z4 - o Atlético-GO.

O duelo do Cruz-Maltino com o Internacional será no próximo domingo (7), às 18h30 (de Brasília), em jogo que marcará o retorno do Colorado ao Beira-Rio após a tragédia ocasionada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.