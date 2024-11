Taça da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 11/11/2024 09:14 | Atualizado 11/11/2024 09:17

Rio - Com o título do Flamengo, mais um time carioca garantiu a classificação para a Copa do Brasil em 2025. O pentacampeonato rubro-negro abriu mais uma vaga no Rio de Janeiro, que será preenchida pela Portuguesa. A Lusa terminou o Campeonato Carioca deste ano em sétimo lugar.

Com isso, a Portuguesa se junta a Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Nova Iguaçu, Boavista e Olaria. Ao todo, o futebol carioca será representado por oito equipes na Copa do Brasil em 2025.

O Carioca concede cinco vagas para a Copa do Brasil. Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense se classificaram por conta da campanha na Taça Guanabara. Já o Botafogo se garantiu após o título da Taça Rio, assim como o Flamengo, campeão estadual. Porém, ambos foram responsáveis por outras classificações.

Líder do Brasileirão, o Botafogo já se assegurou entre os seis melhores e tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores. Portanto, começará na terceira fase e, com isso, classificou o Boavista para a Copa do Brasil. Agora, a Portuguesa ganhou um lugar por conta do título do Flamengo.

Além deles, o Olaria também disputará a Copa do Brasil em 2025. Além das vagas através do Carioca, a Copa Rio também garante um lugar na competição nacional. O campeão do torneio tem direito a escolher uma vaga na Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. Vice-campeão, o Olaria ficou com a vaga após o campeão Maricá escolher a quarta divisão nacional.