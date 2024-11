Hulk lamentou o vice para o Flamengo na Copa do Brasil - Pedro Souza / Atlético

Publicado 10/11/2024 21:55

Rio - O Atlético-MG acreditava que era possível reverter o cenário, mas o campo mostrou que a realidade foi bem diferente. O Flamengo foi superior, venceu por 1 a 0 e conquistou o título da Copa do Brasil , neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após o jogo, o atacante Hulk lamentou o vice-campeonato dentro de casa e mudou o foco para a final da Libertadores.

"Claro que o primeiro jogo pesou bastante. Em uma final com dois jogos, temos que ser mais inteligentes e não perder da forma que perdemos. Acabou ficando muito puxado. Os torcedores fizeram uma festa linda, os jogadores deram a vida e todo mundo ficou exausto, mas infelizmente não conseguimos o resultado que a gente esperava. Fica como aprendizado", disse.

O Atlético-MG ainda tem mais uma decisão pela frente. No próximo dia 30 de novembro, o Galo enfrenta o Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, pela final da Libertadores. Hulk ressaltou a importância de aprender com os erros diante do Flamengo e melhorar para alcançar o objetivo de conquistar o título continental.

"É o nosso sonho, o nosso foco. Precisamos melhorar bastante, principalmente alguns comportamentos para a gente conseguir ganhar esse título (...) Trabalhamos para realizar os sonhos do nosso torcedor e também os nossos. Sonhamos em ganhar títulos e escrever nosso nome na história do clube, até porque são os títulos que deixam a gente reconhecido pelo resto da vida. Temos muitas coisas pela frente", afirmou.