Renato Gaúcho em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 10/11/2024 20:50

Rio - Com a permanência de Ramón Díaz para 2025 improvável, o Corinthians avalia possíveis substitutos para o argentino. De acordo com informações do portal "UOL", um dos nomes que é bem avaliado pela diretoria paulista é o de Renato Gaúcho, atualmente técnico do Grêmio.

Ídolo do clube gaúcho, Renato não tem sua continuidade garantida em Porto Alegre. Em vários momentos, o técnico e a direção do Grêmio demonstraram discordâncias públicas. O Tricolor conquistou o Campeonato Gaúcho, mas não conseguir ir bem nas outras competições.

A permanência de Ramón Díaz na próxima temporada é improvável. O Corinthians, que ainda luta para seguir na Série A, já pensa 2025 e nomes vem sendo avaliados. Em relação a Renato Gaúcho nenhuma consulta oficial foi feita.

Outro nome ventilado no Corinthians foi o de Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, e que dirigiu o Al-Nassr. De acordo com informações do próprio "UOL", o português fez uma pedida alta para o Alvinegro.