início previsto para o fim de março, o Campeonato Brasileiro de 2025 deve terminar no dia 21 de dezembro por conta da paralisação para o novo Mundial de Clubes. A informação foi revelada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Rio - Com, o Campeonato Brasileiro de 2025 deve terminar no dia 21 de dezembro por conta da paralisação para o novo Mundial de Clubes. A informação foi revelada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um passo grande dado. Ouvindo Federações e clubes. Competição (Série A) que deve começar em 29, 30 de março, até 21 de dezembro. Isso com tempo mais curto para os Estaduais mesmo", declarou o mandatário neste domingo (10), na Arena MRV, após a final da Copa do Brasil.

O novo torneio da Fifa, que acontecerá no meio do ano, também terá impacto nos campeonatos estaduais, que devem começar no início de janeiro e ter menos datas. Questionado sobre férias dos jogadores e pré-temporada, Ednaldo minimizou a situação.

"Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Cada um tem que dar sua parte. Quando se reclama do calendário, e diretoria de competições encontra uma fórmula que é importante. Não vai prejudicar pré-temporada e nem férias de ninguém. As férias devem ser divididas em dois tempos e que, por lei, é permitida", completou.

O Brasil terá quatro representantes no novo Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já garantiram vaga, assim como o campeão da Libertadores deste ano, que será Botafogo ou Atlético-MG.