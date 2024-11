Silvan Wallner se aposentou aos 22 anos por motivo religioso - Divulgação

Silvan Wallner se aposentou aos 22 anos por motivo religiosoDivulgação

Publicado 11/11/2024 10:34

Silvan Wallner é um promissor zagueiro que tinha chances de chegar à seleção da Suíça, mas decidiu se aposentar do futebol aos 22 anos. O jovem zagueiro não tem problema físico nem sofreu com nenhuma decepção, mas tomou a decisão surpreendente por motivos religiosos, como explicou.



"Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Quero seguir Jesus Cristo e o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. Isso significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados. É a minha convicção pessoal que cheguei nos últimos dias", explicou em postagem nas redes sociais.

Com passagem pela seleção de base suíça, Silvan tinha recentemente se transferido para o primeiro clube do exterior, em setembro. E pegou de surpresa todos do Blau Weiss Linz, da Áustria, após disputar apenas cinco partidas.



"Eu não esperava isso de um jogador tão jovem. Sempre me pareceu muito estável. Tudo deveria ter seus limites, futebol também se joga nos finais de semana. Mas se ele não quer e acha que é o caminho certo a seguir, temos que respeitar isso", disse o diretor esportivo do Blau Weiss Linz, Milos Malenovic.