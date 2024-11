Vinícius de Paula comprou a faixa de pentacampeão da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

11/11/2024

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu com camisas rubro-negras espalhadas pela cidade. Os torcedores não esconderam a alegria pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil , neste domingo (10), e fizeram questão de sair pelas ruas comemorando o título. O quiroprata Vinícius Paulo comemorou em dose dupla, já que a sua clínica completou um ano, e exaltou o feito do Mengão.

"Estava duplamente feliz porque completei um ano da minha clínica. Foi uma experiência incrível. Flamengo foi consistente e sólido, deu orgulho e jogou com o DNA de Flamengo. Amassou e envolveu o adversário. No segundo tempo era para ter sido, no mínimo, 4 a 0. Ficou barato. Um ano que parecia perdido, mas que termina com o pentacampeonato e me deixa esperançoso para 2025", disse ao DIA.

Já o bombeiro civil Carlos Jardel precisou dividir as atenções entre o trabalho e o jogo. O rubro-negro só conseguiu assistir o segundo tempo da decisão e, mesmo assim, dentro da condução. Apesar da agonia, aprovou o desempenho e elogiou o trabalho do agora técnico Filipe Luís, que conquistou o primeiro título da carreira como treinador profissional e entrou para o hall de treinadores "caseiros"

"A pressão inicial do Atlético poderia decidir. Pensava que, se não tomasse um gol nos primeiros 20 minutos, o Flamengo iria equilibrar o jogo. E foi isso o que aconteceu. Ainda teve uma chance com o Gerson. Poderia ter sido muito mais do que 1 a 0. Filipe Luís tem uma experiência gigante como jogador e está levando isso na carreira de técnico. O principal é ter o grupo. Ele tem respeito", afirmou.

Carlos Jardel não foi o único rubro-negro que trabalhou durante o jogo. Fernando de Souza, morador do complexo da Maré, aproveitou para arrecadar dinheiro vendendo faixas de campeão. Desempregado, o torcedor do Flamengo busca renda através do trabalho como camelô, e aproveitou para unir a torcida pelo Mais Querido e o trabalho no mesmo dia.

"Toda vez que tem jogo procuro fazer alguma coisa, vender meus negócios porque trabalho de camelô. Peguei 100 faixas e vendi todas bem rápido. Depois peguei mais 100. A vitória salvou o ano todo. Já mandei minha esposa ir lá no mercado fazer as compras. Além de ficar feliz pelo título, ainda consegui botar um dinheiro no bolso. Estou muito feliz", contou.

Por fim, a nutricionista Luciana Lopes curtiu o jogo junto com os amigos. A rubro-negra juntou energias positivas para o Flamengo e aproveitou a conquista do pentacampeonato. Ela ressaltou que a despedida de Gabigol deixou o título com um sabor mais especial, mas lamentou a saída do ídolo, que não vai renovar o contrato e tem acerto encaminhado com o Cruzeiro para 2025

"Reuni meus amigos para torcer. Foi emocionante com essa despedida do Gabigol. Ninguém esperava por isso, foi impactante. O jogo estava ganho, mas a gente sempre duvida. Estávamos esperando o gol só para sacramentar o resultado. Estávamos bem confiantes, mas sempre dá um medinho, né? Mas acreditamos na vitória", finalizou.