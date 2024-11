Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em 2022 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em 2022Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2024 18:02 | Atualizado 10/11/2024 18:55

Rio - Campeão da Copa do Brasil novamente, o Flamengo é um dos maiores vencedores desta competição. A conquista sobre o Atlético-MG foi a quinta da sua história. Ela faz parte de uma trajetória vitoriosa que fez a alegria de rubro-negros em quatro décadas, com equipes diferentes e em gerações diversas. Porém, todas com seus nomes escritos na história do Mengão.

A primeira conquista do Flamengo na Copa do Brasil veio logo na segunda edição da competição, em 1990. Na decisão, o Rubro-Negro encarou o Goiás em jogos de ida e volta, com o primeiro, por motivos de data, sendo disputado em Juiz de Fora, no Helenão. O zagueiro Fernando marcou o gol que deu a vitória pelo placar de 1 a 0. No segundo confronto, no Serra Dourada, o goleiro Zé Carlos foi protagonista e parou o ataque do Esmeraldino, garantiu o empate sem gols e o título para a Gávea.

Já em 2006, a Copa do Brasil foi decidida pela primeira vez por duas equipes do mesmo estado. O Flamengo eliminou o Ipatinga na semifinal, enquanto o Vasco passou pelo Fluminense. Nos dois jogos realizados no Maracanã, foram duas vitórias do Urubu: 2 a 0 na ida com gols dos atacantes Obina e Luizão, e 1 a 0 no jogo de volta com tento anotado pelo lateral-esquerdo Juan.

Tri improvável

Sete anos depois, o Flamengo surpreendeu o país com sua campanha na Copa do Brasil. Em 2013, com elenco modesto e que acabou brigando contra o rebaixamento no Brasileirão até o fim, os comandados de Jayme de Almeida eliminaram times da parte de cima da tabela, como Cruzeiro, Botafogo e Goiás. Na final contra o Athletico-PR, o volante Amaral marcou um golaço no empate em 1x1. Na volta, com o Maracanã lotado em ano de reabertura, Elias e Hernane "Brocador" decidiram a vitória por 2x0.

O último título, em 2022, já em meio à era vencedora e com alto investimento, o Flamengo de Dorival Júnior - curiosamente seu adversário na final deste ano - fez campanha impecável. Após eliminar Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo, o Rubro-Negro enfrentou o Corinthians em duelo difícil e que só foi decidido nos pênaltis. Na ida, em Itaquera, empate em 0 a 0; No jogo de volta, no Maraca, empate no tempo normal em 1 a 1 e vitória rubro-negra nos pênaltis por 6 a 5, com o gol decisivo marcado por Rodinei.