Gabigol é ídolo do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 13/11/2024 14:43 | Atualizado 13/11/2024 17:48

assistir à partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), na arquibancada do Maracanã, como havia prometido. Apesar de ter prometido que iria ao jogo no setor Norte do estádio, o jogador abortou a ideia por questões de segurança, como informou o jornalista Eric Faria, da TV Globo. Rio - Em guerra com a diretoria do Flamengo, Gabigol voltou atrás e desistiu de, como havia prometido. Apesar de ter prometido que iria ao jogo no setor Norte do estádio, o jogador, como informou o jornalista Eric Faria, da TV Globo.

Mesmo sem estar nos braços dos rubro-negros na arquibancada, Gabigol deve ir ao Maracanã para ver o duelo do Flamengo com o Galo. O ídolo rubro-negro acompanhará a partida de um dos camarotes do estádio.

Gabigol x diretoria

a diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol da partida contra o Atlético-MG. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que a decisão visa "manter a harmonia do elenco rubro-negro". Na última terça-feira (12),. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que

Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite. A decisão do Flamengo de afastar o atacante aconteceu dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV,e fez

causado um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante não gostou de saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. O afastamento teria sido motivado também por Gabigol ter, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante