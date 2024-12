Luiz Eduardo Baptista, o Bap, será o presidente do Flamengo de 2025 até o fim de 2027 - Marcelo Cortes/Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, será o presidente do Flamengo de 2025 até o fim de 2027Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/12/2024 09:49

Enquanto busca nomes para formar a equipe que ficará responsável pelo futebol rubro-negro em 2025, a nova diretoria tem questões a tratar. Uma delas é evitar gastos e decisões tomadas por quem deixa o comando do clube ao fim do ano.

Com isso, renovações de contrato, seja de David Luiz ou de fornecedores do clube,, assim como a definição de saídas de jogadores. O mesmo acontece com negociações para contratações. O que não significa que os novos dirigentes deixarão assunto antes que assumam a partir de 1 de janeiro de 2025.A cerimônia de posse de Bap está marcada para 18 de dezembro, na sede da Gávea. Até lá, já devem acontecer avanços na escolha de nomes., que deve assumir a função de diretor técnico do Flamengo. Atualmente, ele trabalha no NK Osijek. Outro nome é João Paulo Sampaio