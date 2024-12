Róger Guedes defendo o Al-Rayyan, do Catar - Reprodução

Rio - Primeiro alvo do presidente eleito Luiz Eduardo Baptista para 2025, Róger Guedes não é unanimidade no Flamengo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o nome do atacante não agrada ao técnico Filipe Luís e nem ao novo diretor José Boto.

O Rubro-Negro chegou a fazer uma consulta ao Al-Rayyan, do Catar, para saber as condições para contratar Guedes. Na opinião de Bap e de alguns da diretoria, ele seria o nome ideal para substituir Gabigol, que se despediu do clube no último domingo (8).

processo de transição, iniciado na última terça-feira (10), também deve fazer o Flamengo recuar pelo atacante. Um dos objetivos da nova diretoria é evitar gastos e decisões tomadas por quem deixa o comando do clube ao fim do ano.

Além da falta de aval de Filipe Luís e Boto, o, também deve fazer o Flamengo recuar pelo atacante. Um dos objetivos da nova diretoria é

Com isso, renovações de contrato, seja de David Luiz ou de fornecedores do clube, não serão tratadas por quem deixa o cargo em 31 de dezembro, assim como a definição de saídas de jogadores. O mesmo acontece com negociações para contratações.