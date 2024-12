David Luiz tem contrato até o fim de dezembro e ainda não renovou com o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

David Luiz tem contrato até o fim de dezembro e ainda não renovou com o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 11/12/2024 08:00

Rio - A mudança na presidência pode atrasar a definição do futuro de David Luiz. O zagueiro, de 37 anos, tem contrato até o fim deste ano e aguarda a posse do novo presidente, marcada para o próximo dia 18, para definir os próximos passos da sua carreira.

Não houve conversas entre David Luiz e a direção de Rodolfo Landim, que está de saída. Com isso, a decisão ficou para o próximo presidente. As partes ainda não sentaram para conversar e isso só deve acontecer após a posse, prevista para o dia 18.

Candidato da chapa "Raça, Amor e Gestão", Luiz Eduardo Baptista, o Bap, venceu o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, e foi eleito presidente do Flamengo na última segunda-feira (9). Ele liderará o clube no próximo triênio (2025-2027).

David Luiz foi contratado pelo Flamengo em setembro de 2021. O jogador soma 132 jogos, quatro gols e duas assistências com o Manto Sagrado. Na atual temporada, disputou 36 partidas e balançou as redes em três oportunidades. Ele conquistou duas Copas do Brasil, uma Libertadores e um Carioca.