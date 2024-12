José Boto - Shaktar

Publicado 11/12/2024 18:57

Rio - Presidente eleito do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista chegou a um acordo com o português José Boto para o cargo de diretor de futebol. O dirigente já participa de reuniões de planejamento para a próxima temporada com Bap, que foi eleito na última segunda-feira (9), e deve desembarcar no Rio após o Natal, como informado pelo jornalista Venê Casagrande.

Antes de se apresentar ao Fla, Boto ainda participará dos último jogos do NK Osijek, da Croácia, em 2024. O compromisso final será no dia 20, contra o Istra 1961, pelo Campeonato Croata.

Mesmo sem nunca ter trabalhado fora da Europa, José Boto conhece bem o Brasil. Ele veio ao país algumas vezes e na última, inclusive, visitou o Ninho do Urubu a convite de um empresário. Na ocasião, ele se disse encantado com a estrutura do centro de treinamento.



Além do NK Osijek, Boto trabalhou no Benfica tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

Dirigente do Palmeiras segue na mira

oão Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras. A nova diretoria rubro-negra quer que o profissional exerça a função de coordenador técnico do time principal, auxiliando José Boto. Outro dirigente que também é alvo de Bap é J. A nova diretoria rubro-negra quer que o profissional exerça a função de

Em sua gestão na base do Verdão, João Paulo soma mais de 200 títulos entre as categorias sub-11 e sub-20. Ele chegou ao clube paulista em maio de 2015.