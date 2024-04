No Rio de Janeiro, Payet permanecerá treinando normalmente nesta semana - Leandro Amorim / Vasco.

No Rio de Janeiro, Payet permanecerá treinando normalmente nesta semanaLeandro Amorim / Vasco.

Publicado 30/04/2024 15:50 | Atualizado 30/04/2024 15:55

Rio - O Vasco terá um duelo decisivo nesta quarta-feira (1) pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 19h (de Brasília), e não terá Payet à disposição para o confronto. A delegação embarcou para a capital cearense na tarde desta terça e o francês permaneceu no Rio de Janeiro.

O meio-campista se recuperou recentemente de uma lesão no joelho direito e atuou por 45 minutos na goleada sofrida para o Criciúma, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem ritmo, Payet ficará treinando no Rio no período em que o elenco entra em campo diante do Leão.

Além do francês, o zagueiro João Victor está fora do confronto. Ele foi expulso na segunda fase da competição, quando o Vasco passou pelo Água Santa, nos pênaltis, em São Januário.

Uma novidade entre os relacionados pelo técnico interino Rafael Paiva é Guilherme Estrella, meia do sub-20 que foi campeão da Copa Rio no último domingo.

Veja os relacionados do Vasco para o confronto:

Goleiros - Keiller, Léo Jardim e Pablo;

Defensores - Léo, Lucas Piton, Maicon, Medel, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas e Victor Luis;

Meio-campistas - Estrella, Galdames, Hugo Moura, JP, Mateus Carvalho, Sforza e Zé Gabriel;



Atacantes - Adson, Clayton, David, Rayan, Rossi e Vegetti.