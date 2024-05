Vasco inicia mês de maio pressionado - Leandro Amorim

Vasco inicia mês de maio pressionadoLeandro Amorim

Publicado 01/05/2024 06:00

a acachapante goleada de 4 a 0 sofrida para o Criciúma, dentro de São Januário, o Vasco precisará juntar os cacos para seguir vivo na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrentará o Fortaleza, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), naquele que será o primeiro de uma série de confrontos duros ao longo do mês de maio. Rio - Após, o Vasco precisará juntar os cacos para seguir vivo na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrentará o Fortaleza, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), naquele que será

Além dos dois duelos com o Leão do Pici na Copa do Brasil, o Vasco também terá uma sequência de adversários dura no Brasileirão. No próximo domingo (7), o clube enfrentará o Athletico-PR, na Ligga Arena. Em seguida, terá confrontos contra o Vitória, em São Januário, Flamengo, no Maracanã e Palmeiras, no Allianz Parque.

o Vasco ainda vive um clima de indefinição após a não há uma previsão para definição do novo comandante. Em meio a este cenário,após a saída do técnico Ramón Díaz . Em sua primeira semana de trabalho, o novo diretor executivo da SAF, Pedro Martins, mapeia o mercado em busca de possíveis nomes, mas ainda

Tentando dar a volta por cima, o Vasco lutará por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com o Fortaleza. Após o confronto desta quarta, as duas equipes se enfrentarão mais uma vez no próximo dia 21, em São Januário, para definir quem avança à próxima fase.