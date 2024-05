Governador Cláudio Castro - Cléber Mendes/Agência O Dia

Governador Cláudio CastroCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 09:03

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), esteve presente na vitória do Flamengo sobre o Amazonas por 1 a 0 , nesta quarta-feira (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista, Castro destacou a importância do estádio para a cidade e demonstrou preocupação com o futuro em caso de construção de uma nova casa para o Rubro-Negro.

"Temos que ter cuidado para que o Maracanã não vire um novo Mineirão ou Pacaembu, que se tornaram verdadeiros elefantes brancos. Precisamos ter um modelo de negócio que nos atenda e não prejudique o Maracanã, que é tão importante para o Rio de Janeiro", disse o governador.

Cláudio Castro (PL-RJ) apontou pontos positivos e negativos com a construção de um novo equipamento esportivo no Rio de Janeiro. O governador vê a necessidade da cidade ter, pelo menos, mais um estádio para aliviar a carga no Maracanã.

"Temos um ponto positivo e outro negativo. O Rio de Janeiro precisa de pelo menos mais um estádio de médio a grande porte. Entendemos que o Maracanã é o estádio que tem mais jogos no mundo, então está claro que o Rio precisa de mais um equipamento esportivo", afirmou.

Em entrevista recente à rádio CBN, o presidente Rodolfo Landim afirmou que o estádio do Flamengo vai sair do papel "com ou sem SAF" . O Rubro-Negro escolheu o terreno do Gasômetro, na região central do Rio de Janeiro, e deseja construir um estádio de 80 mil lugares.