Flamengo tem a camisa avaliada em R$ 69,9 milhões - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo tem a camisa avaliada em R$ 69,9 milhõesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/05/2024 12:10 | Atualizado 02/05/2024 12:10

Rio - O Flamengo tem uma das camisas mais valiosas do mundo. O site "Football Benchmark" realizou um levantamento com as 50 camisas mais valiosas, de acordo com o patrocinador máster, e o Rubro-Negro apareceu em 17º lugar, com R$ 69,9 milhões. O Real Madrid, da Espanha, aparece em primeiro, com R$ 655 milhões por ano.

O Brasil teve cinco representantes entre as 50 camisas mais valiosas do mundo. Além do Flamengo, em 17º lugar, a lista conta com o Corinthians (31º), Palmeiras (34º), São Paulo (46º) e Atlético-MG (50º). Já o top 10 é dominado por ingleses (5), mas é liderado por espanhóis (Real Madrid em primeiro e Barcelona em segundo lugar).

Embora o levantamento do site "Football Benchmark" aponte que o Flamengo recebe R$ 69,9 milhões, o último balanço divulgado pelo clube apontou que a "Pixbet" paga R$ 85 milhões por ano para ocupar a área do patrocínio máster. Somado todos os patrocínios — o que não foi considerado pelo site — o Rubro-Negro recebe R$ 214,3 milhões com o manto

As 50 camisas mais valiosas do mundo:

*Valores em euros

1º - Real Madrid (ESP) - 120 milhões de euros

2º - Barcelona (ESP) - 105 milhões

3º - Arsenal (ING) - 86,2 milhões

4º - Manchester United (ING) - 86,2 milhões

5º - Paris Saint-Germain (FRA) - 80 milhões

6º - Manchester City (ING) - 74,7 milhões

7º - Chelsea (ING) - 69 milhões

8º - Bayern de Munique (ALE) - 60 milhões

9º - Juventus (ITA) - 53,7 milhões

10º - Liverpool (ING) - 34,5 milhões

11º - Tottenham (ING) - 34,5 milhões

12º - Borussia Dortmund (ALE) - 31,3 milhões

13º - Milan (ITA) - 30 milhões

14º - Inter de Milão (ITA) - 30 milhões

15º - Olympique de Marselha (FRA) - 25 milhões

16º - Atlético de Madrid (ESP) - 15 milhões

17º - Flamengo - 12,8 milhões

18º - Galatasaray (TUR) - 12,3 milhões

19º - Lyon (FRA) - 11,6 milhões

20º - Leeds (ING) - 11,5 milhões

21º - Benfica (POR) - 11,1 milhões

22º - Everton (ING) - 10,2 milhões

23º - Al-Nassr (SAU) - 9,3 milhões

24º - Boca Juniors (ARG) - 9,3 milhões

25º - River Plate (ARG) - 9,2 milhões

26º - Feyenoord (HOL) - 8,3 milhões

27º - Ajax (HOL) - 8 milhões

28º - Borussia Mönchengladbach (ALE) - 8 milhões

29º - PSV (HOL) - 8 milhões

30º - Wolfsburg (ALE) - 8 milhões

31º - Corinthians - 7,4 milhões

32º - Celtic (ESC) - 6,9 milhões

33º - Porto (POR) - 6,9 milhões

34º - Palmeiras - 6,9 milhões

35º - West Ham (ING) - 6,9 milhões

36º - Newcastle (ING) - 5,7 milhões

37º - Eintracht Frankfurt (ALE) - 5,6 milhões

38º - Fulham (ING) - 5,6 milhões

39º - Southampton (ING) - 5,6 milhões

40º - Monaco (FRA) - 5,5 milhões

41º - Crystal Palace (ING) - 5,1 milhões

42º - Roma (ITA) - 5 milhões

43º - Bayer Leverkusen (ALE) - 4,6 milhões

44º - Fenerbahçe (TUR) - 4,6 milhões

45º - Rangers (ESC) - 4,6 milhões

46º - São Paulo - 4,6 milhões

47º - Sporting (POR) - 4,6 milhões

48º - Athletic Bilbao (ESP) - 4,5 milhões

49º - Hamburgo (ALE) - 4,5 milhões

50º - Atlético-MG - 4,2 milhões