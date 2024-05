Gabigol foi homenageado em retorno aos gramados após 66 dias suspenso - Reprodução

Gabigol foi homenageado em retorno aos gramados após 66 dias suspensoReprodução

Publicado 02/05/2024 08:00 | Atualizado 02/05/2024 08:10

Rio - O Flamengo venceu, mas não convenceu. A vitória sobre o Amazonas por 1 a 0 , nesta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, não agradou os 39 mil presentes no Maracanã. Se por um lado o técnico Tite foi alvo de vaias e críticas, por outro a torcida aproveitou para homenagear e exaltar o retorno do ídolo Gabigol

O camisa 10 voltou a jogar após 66 dias suspenso por tentativa de fraude do exame antidoping, em abril do ano passado. Gabigol recebeu uma suspensão de dois anos do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, mas conseguiu o efeito suspensivo junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS) . O retorno do ídolo motivou a torcida, que fez uma série de homenagens.

Entre gritos de "o Gabigol voltou" e inúmeras faixas, além de uma bandeira em que o atacante aparece ao lado de Zico e Adriano, o Flamengo foi empurrado pela torcida. Porém, a atuação não convenceu. O Rubro-Negro teve o controle do jogo, mas agrediu poucas vezes o Amazonas e venceu apenas pelo placar magro de 1 a 0, com gol de Pedro.

A irritação e decepção da torcida do Flamengo foi nítida durante o segundo tempo. Tite foi alvo de críticas e xingamentos. Nos cantos, os torcedores cobraram mais comprometimento. Após o apito final, vaias pela atuação e mais uma vitória magra. Agora, o Rubro-Negro joga pelo empate, no dia 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, para avançar às oitavas.

Após a vitória pela Copa do Brasil, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, e busca se recuperar da derrota no clássico diante do Botafogo, para voltar ao G-6 do campeonato.