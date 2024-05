Lorran, meia-atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/05/2024 15:09 | Atualizado 02/05/2024 15:18

Rio - Uma das principais surpresas do time titular do Flamengo para a partida contra o Amazonas foi a presença do jovem Lorran, de 17 anos. Apesar da pouca idade, a joia das categorias de base rubro-negra impressionou Tite, que o exaltou na entrevista coletiva após a vitória do clube da Gávea por 1 a 0.

"Lorran é grande. Lorran é jogador de futebol. Lorran joga muito. Ele vai ter a consciência, estou trazendo isso publicamente, mas a gente já está trabalhando com a direção no sentido de ele colocar o pé no chão. É jogador grande", enalteceu Tite.

Meia de origem, Lorran atuou na ponta direita contra o Amazonas. O jovem, que jogou com uma proteção no braço direito após retirar uma verruga, se destacou pelas jogadas de velocidades e lances individuais. Ele foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo, por cansaço, e deu lugar a Luiz Araújo.

Lorran também foi bastante elogiado pela torcida do Flamengo, que vinha na bronca com Luiz Araújo. Entretanto, foi cobrado por parte dela pela falta de finalizações na partida. O jovem de 17 anos perdeu oportunidades de chutar para o gol em alguns lances, além de errar em uma grande chance criada por Bruno Henrique no início do segundo tempo.

Lorran é craque — FLA DA DEPRESSÃO | Ruan (@_FlaDaDepressao) May 2, 2024

Esse foi o 11º jogo de Lorran como jogador profissional do Flamengo, sendo o quinto sob o comando de Tite. Ele vem treinando com o elenco principal desde que conquistou o título inédito da Libertadores Sub-20 pelo clube, onde foi um dos heróis.

Lorran também é o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Flamengo. O jogador fez seu primeiro gol pelo Rubro-Negro em janeiro de 2023, quando tinha 16 anos, seis meses e 20 dias, no empate por 1 a 1 com o Bangu, pelo Campeonato Carioca daquele ano.