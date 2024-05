Cano e Felipe Melo durante treino do Fluminense no Espírito Santo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/05/2024 11:46 | Atualizado 03/05/2024 15:15

Rio - O Fluminense completou metade da maratona de jogos fora do Rio de Janeiro. Sem o Maracanã à disposição por causa do show da Madonna, em Copacabana, o Tricolor se viu obrigado a mandar o duelo contra o Atlético-MG, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada do Brasileirão, no Espírito Santo. Assim, aproveitou a logística do confronto com o Sampaio Corrêa-MA, pela Copa do Brasil.

Com a metade da maratona concluída, ficou clara a inconsistência do Fluminense. O Tricolor empatou com o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, perdeu para o Corinthians, em São Paulo, e venceu o Sampaio Corrêa-MA, no Espírito Santo. Em comum, não convenceu em nenhuma partida. Agora, tem pela frente o jogo mais difícil da sequência, contra o Atlético-MG, e corre risco de entrar na zona de rebaixamento.

O desempenho abaixo da expectativa e a falta de consistência foi tema da coletiva do técnico Fernando Diniz após a derrota diante do Corinthians. O treinador alertou para a diferença de postura da equipe nos jogos dentro e fora de casa. Desde 2023, o Fluminense tem 20% de aproveitamento como visitante no Brasileirão , e esse ano começou também decepcionando na Libertadores.

25/4 - Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense - Assunção (Paraguai) - Libertadores

28/4 - Corinthians 3 x 0 Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

1/5 - Sampaio Corrêa 0 x 2 Fluminense - Espírito Santo - Copa do Brasil

4/5 - Fluminense x Atlético-MG - Espírito Santo - Campeonato Brasileiro

9/5 - Colo-Colo x Fluminense - Santiago (Chile) - Libertadores

13/5 - São Paulo x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

O Fluminense poupou alguns titulares e jogou com time misto contra o Sampaio Corrêa-MA. Pela diferença técnica, o Tricolor conseguiu vencer mesmo sem convencer. Agora, o Time de Guerreiros terá um desafio contra um dos postulantes ao título brasileiro. O jogo marcará o reencontro com Gabriel Milito, ex-treinador do Argentinos Juniors, adversário das oitavas de final da Libertadores de 2023.

O Sampaio Corrêa-MA vendeu o mando de campo para o Espírito Santo e facilitou a logística do Fluminense. A decisão do time maranhense, inclusive, aliviou a maratona tricolor. Com isso, o Time de Guerreiros passou praticamente toda a semana em Cariacica, onde se preparou para enfrentar o Atlético-MG. A delegação tricolor folga no domingo, antes de retornar ao Rio de Janeiro e, depois, viajar para Santiago, no Chile.

A partida contra o Atlético-MG é a única em que o Fluminense seria mandante em meio a sequência de jogos longe do Rio de Janeiro. A PMERJ, no entanto, não garantiu a segurança no Maracanã por conta do show da Madonna, em Copacabana, e do UFC 301, na Barra da Tijuca. Por sua vez, o Time de Guerreiros conta com o apoio dos tricolores do Espírito Santo para se sentir em casa.