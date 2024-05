Renato Augusto - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 03/05/2024 15:50

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para 2024, o meia Renato Augusto, de 36 anos, ainda não justificou dentro de campo a expectativa dos torcedores tricolores. Porém, a postura do veterano como líder no vestiário vem recebendo apoio da cúpula de futebol que já considera a chegada do meia como um acerto. As informações são do portal "Trivela".

Mesmo em pouco tempo, Renato teria assumido um papel de liderança no elenco do Fluminense ao lado de Felipe Melo, Marcelo, Fábio e Ganso, outros veteranos do atual grupo. Em relação ao afastamento dos quatro jovens por indisciplina, o meia se mostrou favorável a uma segunda chance aos atletas, algo que foi bem visto pelo grupo.

O Fluminense é o terceiro clube na carreira de Renato Augusto, que foi revelado pelo Flamengo e se tornou ídolo do Corinthians. Até o momento, o veterano ainda não conseguiu ter boas atuações e atualmente vem sendo reserva da equipe de Fernando Diniz.

Apesar disso existe uma confiança interna que o meia será importante na temporada. Bastante dedicado aos treinos, Renato Augusto é um admirador do meolo de Fernando Diniz e acredita no sucesso da proposta.