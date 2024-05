Rubens Lopes é o presidente da Ferj - Úrsula Nery / Agência FERJ

Rubens Lopes é o presidente da FerjÚrsula Nery / Agência FERJ

Publicado 23/05/2024 17:51

Rio - Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), será convidado a depor na CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em Brasília. A informação foi dada pelo colunista Guilherme Amaro, do portal "Metrópoles".

LEIA MAIS: Kajuru confirma que presidente do Palmeiras vai depor à CPI

A convocação de Rubens acontecerá pelo fato do presidente da Ferj ter sido apontado pelo ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha como fonte de John Textor, dono da SAF do Botafogo. O empresário norte-americano apresentou um áudio em que Glauber, aparentemente, confirma participar de um suposto esquema de apostas.

O material é referente a um jogo da quarta divisão do Campeonato Carioca, disputado há alguns anos. O conteúdo foi apresentado por Textor aos senadores em sessão secreta, no último dia 15. O dono do Botafogo apontou o áudio como prova de que há manipulação no futebol brasileiro.

VEJA TAMBÉM: Presidente da CPI reclama de mudança de postura de John Textor

Segundo Textor, o áudio foi enviado a ele por um funcionário da CBF, que não teve seu nome revelado. Vale lembrar que Rubens Lopes, além de presidente da Ferj, também é vice-presidente da entidade e rompido com a atual diretoria.