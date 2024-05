Diego Hernández e Óscar Romero foram afastados do Botafogo por indisciplina - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/05/2024 18:13

Rio - Em comunicado oficial publicado nas redes sociais, o Botafogo informou que os atletas Diego Hernández e Óscar Romero serão reintegrados ao elenco no CT Espaço Lonier nesta sexta-feira (24). A dupla foi afastada no início da última semana por caso de indisciplina após o empate com o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Diego e Óscar violaram regras da concentração em Fortaleza e foram mandados de volta para o Rio de Janeiro antes mesmo do embarque da equipe para Lima, onde venceu o Universitario pela Libertadores e carimbou a vaga nas oitavas de final. Eles também ficaram fora do triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, que levou o time às oitavas da Copa do Brasil.

Após o resultado conquistado no Barradão, o técnico Artur Jorge comentou sobre o tema e disse que o mesmo estava entregue à direção do Glorioso.

"Esse é assunto que está entregue à direção. É mais decisão honestamente deles. É aguardar. Eu, como técnico, quero ter todos disponíveis, mas respeito. Também participei da decisão. Vamos aguardar os desenvolvimentos mais próximos."

Com os retornos, fica a expectativa de Diego Hernández, uruguaio, e Óscar Romero, paraguaio, estarem à disposição do português para o duelo da próxima terça-feira (28), com o Junior Barranquilla, na Colômbia, valendo a liderança do Grupo D da Libertadores.