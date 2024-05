O Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Divulgação/Site Botafogo

O Estádio Nilton Santos é a casa do BotafogoDivulgação/Site Botafogo

Publicado 23/05/2024 19:03 | Atualizado 23/05/2024 19:04

Rio - O Botafogo realizará um treino aberto no Nilton Santos, às 10h deste domingo (26), em apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo o Alvinegro, os torcedores poderão adquirir ingressos solidários a partir de R$ 10, com compras ilimitadas, além de realizar doações no acesso ao estádio.

O valor e os itens arrecadados serão destinados às vítimas das enchentes. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 163 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas que alagaram o estado. Além disso, 806 estão feridas e 64 estão desaparecidas.



A entrada da torcida será pelo portão Leste do Estádio Nilton Santos, a partir das 9h. A Botafogo TV fará a transmissão ao vivo do treino.

Veja mais informações:

LISTA DOS ITENS QUE SERÃO ACEITOS



- Água Mineral (Exclusivamente packs ou caixas fechadas)

- Material de Limpeza

- Produtos de higiene pessoal

- Itens de cama, mesa e banho

- Ração para animais



ESTACIONAMENTO NORTE 1 DISPONÍVEL



Horário: de 8h às 12h

Valor: R$30,00

Toda o lucro arrecadado será revertido em doações ao Rio Grande do Sul