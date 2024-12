Tchê Tchê será jogador do Vasco em 2025 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2024 12:48

cidade do Rio de Janeiro como forte aliada para fechar a contratação do volante Tchê Tchê, que estava no Botafogo. O Jogador, que não teve seu contrato renovado pelo Glorioso, tinha o desejo de permanecer na capital carioca. Rio - O Vasco teve apara. O Jogador, que não teve seu contrato renovado pelo Glorioso, tinha o desejo de permanecer na capital carioca.

Segundo o "UOL", a gravidez da esposa foi o principal motivo para Tchê Tchê querer evitar uma mudança neste momento. O casal só deixaria o Rio ou o país no caso do surgimento de uma proposta considerada irrecusável.

O volante foi procurado pelo Vasco logo após a eliminação do Botafogo para o Pachuca no Intercontinental. As conversas avançaram rapidamente e há um acerto verbal, restando apenas a assinatura do contrato para oficializar a contratação.

Tchê Tchê iniciou 2024 como titular do Botafogo, mas perdeu espaço com a consolidação de Gregore e Marlon Freitas como a dupla de volantes. Com a camisa do Glorioso, disputou 150 partidas, fez cinco gols e distribuiu sete assistências. Além disso, conquistou o Brasileirão e a Libertadores deste ano.