Tchê Tchê em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2024 21:16

Rio - O Vasco encaminhou a contratação de Tchê Tchê, que está de saída do Botafogo . O vínculo do volante com o Glorioso chegará ao fim no dia 31 de dezembro deste ano e não será renovado. O jornalista Fábio Azevedo foi o primeiro a noticiar o avanço da negociação

Tchê Tchê chegou ao Botafogo em abril de 2022, no início da era John Textor. Ele foi contratado junto ao São Paulo por cerca de R$ 5 milhões e ficou no Alvinegro por três temporadas.

Ele iniciou 2024 como titular, mas perdeu espaço com a consolidação de Gregore e Marlon Freitas como a dupla de volante. Com a camisa do Glorioso, Tchê Tchê disputou 150 partidas, fez cinco gols e distribuiu sete assistências. Além disso, conquistou o Brasileirão e a Libertadores deste ano.

Além de Botafogo e São Paulo, o volante, de 32 anos, soma passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o Palmeiras e o Atlético-MG.