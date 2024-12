Fábio Carille está livre no mercado desde que deixou o Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 19/12/2024 17:29

Rio - O Vasco está no mercado em busca de um novo treinador e se aproximou de Fábio Carille. O Cruz-Maltino tem conversas avançadas e já apresentou proposta pelo técnico, que se seduziu pelo projeto.

A diretoria busca um treinador com experiência no futebol brasileiro e com estabilidade em clubes. Além disso, o departamento de futebol entende que Carille traz um equilíbrio defensivo para os seus times. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Ele estava livre no mercado desde que deixou o Santos, em novembro. À frente do time paulista, somou 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O técnico comandou o Peixe na campanha que culminou no título da Série B do Brasileirão.

Ao longo da carreira, Carille também treinou o Corinthians e o Athletico-PR. Fora do país, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão.