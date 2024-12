Fábio Carille já treinou o Athletico-PR - Foto: José Tramontin/Athletico

Fábio Carille já treinou o Athletico-PRFoto: José Tramontin/Athletico

Publicado 19/12/2024 19:09 | Atualizado 19/12/2024 19:14

Rio - A notícia da provável contratação de Fábio Carille revoltou torcedores do Vasco nas redes sociais. O treinador está livre no mercado desde que deixou o Santos, em novembro, e tem conversas avançadas com o Cruz-Maltino . Abaixo, veja algumas reações:

É inacreditável, cara. Inacreditável.



É um tapa na cara do vascaíno.



Carille é Inacreditável. — NCB Vasco (@ncbvasco) December 19, 2024





E ainda tem uma segunda coisa:

Qual a coerência de uma diretoria que sai de conversas com Renato Gaúcho para contratar o Carille?

Loucura total. Se der certo, é pura sorte. Vasco e Mirassol são os dois candidatos mais garantidos que tem na luta contra o rebaixamento em 2025. — José Matheus ◤✠◢ (@JMVascaino99) December 19, 2024

Os caras foram de Renato Gaúcho pra Fábio Carille na mesma semana.



Mais perdidos que cego em tiroteio. — News Almirante (@NewsAlmirantee) December 19, 2024





Eu achando que só ia me estressar com o Vasco ano que vem mane

É INADMISSÍVEL FÁBIO CARILLE SER TÉCNICO DO VASCO — Tp ✠ (@Gb_lima07) December 19, 2024





Vasco fechou com Carille , eu desisto — Vegetti ✠ (@RibeiroTorvi) December 19, 2024

A diretoria busca um treinador com experiência no futebol brasileiro e com estabilidade em clubes. Além disso, o departamento de futebol entende que Carille traz um equilíbrio defensivo para os seus times.