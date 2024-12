Pelo Vasco, nesta temporada, Rayan entrou em campo 31 vezes, fez dois gols e deu uma assistência - Daniel Ramalho / Vasco

Rio - Considerado uma das principais joias das categorias de base do Vasco , Rayan foi sincero ao avaliar o ano de 2024 pelo clube. Além disso, o atacante confirmou que propostas da Europa já estão chegando.

"Cara, temporada de 2024 não foi das melhores, mas tentei dar o meu melhor. Estou trabalhando para chegar bem em 2025. As propostas estão vindo, estamos só nas conversas mesmo, não tem nada fechado ainda. Trabalhar. Para onde eu for, ou se eu ficar, vou dar o melhor de mim e, se Deus quiser, 2025 vai ser um ano abençoado", disse Rayan no evento beneficente 'Craque do Amanhã'.

Um dos clubes em que o atacante, de 18 anos, está sendo especulado é a Fiorentina. Ele, no entanto, despistou o interesse dos italianos.



"Não sei (sobre a Fiorentina), tem um monte (de interessados). Eu vou escolher o lugar que for melhor. Se eu me sentir bem, se minha família se sentir bem, eu vou. Se for o melhor para mim, eu vou para onde for", garantiu.

Em sua segunda temporada no profissional do Gigante da Colina, Rayan fez 41 partidas, sendo 16 como titular, e colocou a bola na rede três vezes. Neste ano, também colecionou convocações para a seleção brasileira sub-20, marcando dois gols.