Torcedor do Vasco, Gui conhece David Luiz, zagueiro do FlamengoReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2024 15:48

Eleito melhor torcedor do mundo em 2024 no Fifa The Best, o vascaíno Gui ganhou o carinho de David Luiz, zagueiro do Flamengo, durante um evento beneficente na última quarta-feira (18), no Rio. Durante o encontro, os dois bateram um longo papo e menino chegou a declarar que tem o desejo de ver o camisa 23 no Vasco. Rio -, o vascaíno Gui ganhou o carinho de David Luiz, zagueiro do Flamengo, durante um evento beneficente na última quarta-feira (18), no Rio. Durante o encontro, os dois bateram um longo papo e menino

"Já está mais que decidido, quero você no Vasco tio David Luiz! Seu futebol é fenomenal, mas seu carinho e amor comigo ganharam ainda mais meu coração cruz-maltino. Te espero ansiosamente", escreveu o jovem de 10 anos em suas redes sociais.

David levou a situação com bom amor e fez questão de demonstrar sua satisfação em ter conhecido o garoto.

"Foi um prazer enorme te conhecer fenômeno Gui!! Você é um exemplo pra todos nós!!! Só não me complica", brincou o defensor ao responder a publicação.

Com apenas 10 anos, Gui luta contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas em sua pele. Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido.

Desde então, o jovem passou a frequentar jogos do Vasco e receber o carinho de jogadores e torcedores, se tornando amuleto do clube. O carisma do garoto conquistou até mesmo os torcedores de outros clubes.

Gui tem como grande ídolo Gabriel Pec, ex-atacante do Vasco, com quem construiu uma relação de amizade que dura até os dias de hoje, mesmo com a ida do jogador para o LA Galaxy, dos Estados Unidos.