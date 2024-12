Renato Gaúcho esteve em negociações com o Vasco nos últimos dias - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 19/12/2024 12:27 | Atualizado 19/12/2024 12:37

Rio - Renato Gaúcho agradeceu o interesse do Vasco em sua contratação para comandar o clube em 2025. Em comunicado nas redes sociais, o treinador decidiu que, em consenso com familiares, irá tirar um tempo para "descansar".

Renato Gaúcho declarou que quer 'recarregar as baterias' Reprodução / Instagram @renatogaucho

"Quero agradecer às diretorias do Vasco e do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado", disse Renato Gaúcho.

As negociações do Gigante da Colina com o técnico duraram uma semana. Apesar do treinador ter demonstrado ânimo para voltar a São Januário, sua pedida salarial ficou fora da realidade do clube . Ele desejava algo próximo com o que recebia quando comandava o Grêmio.

A preferência do Vasco segue sendo por um treinador com experiência no futebol brasileiro. Um estrangeiro que nunca trabalhou no país, como foi o caso de Álvaro Pacheco no meio do ano, está descartada.

O Cruz-Maltino está sem treinador efetivo desde 24 de novembro, quando decidiu pela demissão de Rafael Paiva. A diretoria trata a definição como urgente para poder iniciar o planejamento do futebol para 2025.