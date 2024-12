Lucas Freitas em ação com a camisa do Juventude pelo Brasileirão 2024 - Reprodução / Instagram @lucasfreitas_01

Publicado 19/12/2024 20:08 | Atualizado 19/12/2024 21:10

Rio - O Vasco acertou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos. O defensor pertence ao Palmeiras e atuou por empréstimo no Juventude em 2024. O contrato será válido por três anos.

O clube não gastará com a transação. No acordo, as partes definiram que o Cruz-Maltino fica com 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Palmeiras permanece com a outra metade. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Na temporada 2024, Lucas Freitas disputou 23 jogos pelo Juventude em 2024, sendo titular em 18. Nascido no Rio de Janeiro, o zagueiro canhoto começou sua trajetória nas divisões de base do Flamengo. Ele teve também passagem pelo time B do Valladolid, da Espanha. Depois, chegou ao sub-20 do Palmeiras, onde conquistou a Copinha em 2022.

O zagueiro é o primeiro reforço do Cruz-maltino para a temporada de 2025. Além de Lucas, mais um defensor deverá ser agregado ao elenco. Outras posições como meio-campista e um ponta-esquerda também são prioridade da diretoria para o ano que vem.