Rio - Na noite desta quinta-feira (19), o Vasco oficializou a contratação do técnico Fábio Carille. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Santos, em novembro deste ano.

O Vasco da Gama informa que acertou a contratação de Fábio Carille para o cargo de treinador da equipe para a temporada 2025.



Fábio Luiz Carille de Araújo tem 51 anos e conta com passagens por Corinthians e Santos. No exterior, também comandou o Al-Wehda (KSA), o Al-Ittihad FC… pic.twitter.com/suxEY0EC4A — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 20, 2024

À frente do time paulista, somou 30 vitórias, dez empates e 13 derrotas. O técnico comandou o Peixe na campanha que culminou no título da Série B do Brasileirão.

Ao longo da carreira, também treinou o Corinthians e o Athletico-PR. Fora do país, trabalhou no Al-Wehda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e no V-Varen Nagasaki, do Japão.

Busca por treinador

O cargo ficou vago no fim de novembro, quando o Vasco anunciou a saída de Rafael Paiva . Nos últimos três compromissos no Brasileirão, o diretor técnico Felipe Maestro comandou o time, mas não a ideia não era efetivá-lo.

A diretoria buscava um treinador com estabilidade em clubes e com experiência no futebol brasileiro. Além disso, o departamento de futebol entende que Carille traz um equilíbrio defensivo para os seus times.