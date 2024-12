Bruno Guimarães em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/12/2024 22:03 | Atualizado 20/12/2024 22:13

Rio - Bruno Guimarães, da seleção brasileira e do Newcastle (ING), revelou que gostaria de jogar um dia no Vasco . Em entrevista à ESPN, o volante contou que toda a família é vascaína e que seu pai sonha em vê-lo jogar no Cruz-Maltino. Na conversa, ele também citou a gratidão que tem pelo Athletico-PR.

"Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube", disse Bruno Guimarães.

Cria do Audax, Bruno Guimarães ganhou destaque no cenário nacional quando atuava no Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, conquistou títulos, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

O bom desempenho no time paranaense chamou a atenção do Lyon (FRA), que o contratou no início de 2020. Em 2022, se transferiu para o Newcastle (ING), onde está desde então.

"Tenho uma gratidão enorme ao Athletico, que é um time que eu torço hoje em dia também. Penso um dia voltar, quero terminar minha carreira no Brasil com certeza, mas não planejei data, ano. Tenho, sei lá, 10, 12 anos pela frente. Quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube. Saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro", afirmou Bruno Guimarães.

"Só que a gente vê jogadores voltando para o clube e acabando com a idolatria que eles têm, então fica sempre essa pulga atrás da orelha para mim. Tenho uma história tão linda no Athletico e não quero manchar de jeito nenhum. Mas isso é papo para daqui a sete anos", completou.