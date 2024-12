Richarlison comemora gol marcado em jogo do Tottenham - AFP

Publicado 21/12/2024 19:31

Rio - Assim como o Fluminense, o Vasco também tentou a contratação de Richarlison para 2025. A diretoria cruz-maltina fez contato e propôs uma transferência por empréstimo, mas o atacante segue os planos do Tottenham. As informações são do site "ge".

O Vasco tratou o assunto direto com Richarlison e não formalizou proposta ao clube inglês. O atacante agradeceu o interesse do Gigante da Colina, mas respondeu que respondeu que está focado e no planejamento da diretoria dos Spurs - a mesma resposta dada ao Fluminense. Ele tem contrato com o clube do norte de Londres até junho de 2027.

A esperança do Cruz-Maltino no negócio era contar com o lado torcedor. Nascido no Espírito Santo, Richarlison revelou em março deste ano que torce pelo clube e, um dia, espera atuar em São Januário.

Os planos do Vasco em caso de resposta positiva era seguir o mesmo caminho da negociação com o Aston Villa por Philippe Coutinho: empréstimo válido por um ano, com opção de compra.