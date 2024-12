João Victor, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

João Victor, zagueiro do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 21/12/2024 18:28

Rio - O zagueiro João Victor mostrou otimismo para a temporada de 2025 do Vasco e comentou sobre a chegada do técnico Fábio Carille na equipe Cruz-Maltina. O defensor foi comandado pelo profissional no Corinthians no ano de 2019.

"Acredito que este seja um bom momento para ele chegar. Aqui, ele vai encontrar ótimos jogadores voltando de lesão, como o Jair, o Paulinho, o Adson e o próprio David. Ele vai encontrar um clube que está se reestruturando e jogadores muito profissionais que estão no Vasco para dar o máximo de si", declarou.



Quando a dupla trabalhou junto, o zagueiro não atuava como profissional, mas foi promovido pelo técnico e treinou com a equipe principal do Timão.

"Já trabalhei com o Carille no Corinthians. Na época, foi ele quem me subiu para os profissionais. Não tive muitas oportunidades, até porque era muito novo. Acho que ainda não era a minha hora de ser titular", disse.

João Victor chegou ao Vasco no fim de 2023, e soma 37 jogos com a camisa do clube, com um gol e duas assistências. Em 2025, os comandados de Carille irão disputar quatro competições, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.