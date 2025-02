Otávio em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 12/02/2025 14:41

Rio - O Fluminense está mais próximo de anunciar a contratação do volante Otávio. As negociações entre o clube carioca e o Atlético-MG evoluíram bastante e estão bem perto de um final positivo. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Fluminense aceitou a contraproposta feita pelo Atlético-MG para a compra do volante, que tem contrato até junho de 2026. As partes discutem a forma de pagamento, e Otávio deverá assinar vínculo com o clube carioca por quatro temporadas.

Contratado em 2022, Otávio perdeu espaço no elenco do Atlético-MG nesta temporada. Antes do clube de Belo Horizonte, o volante passou pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França.

Além de um volante, o Fluminense busca a contratação de um atacante. Até o momento, o Tricolor anunciou o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.