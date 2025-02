Mano Menezes em treino do Flu - Lucas Merçon / Fluminense

Mano Menezes em treino do FluLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/02/2025 07:30 | Atualizado 18/02/2025 08:12

Rio - O Fluminense decidiu mudar o planejamento e pretende contratar um meia para reforçar a posição no elenco. Sem Ganso, que foi diagnosticado com uma miocardite nos exames de pré-temporada e ficou em repouso absoluto nas últimas quatro semanas, o Tricolor vê a necessidade de buscar uma peça para fazer sombra ao camisa 10, que está nos planos de 2025.

Ganso realizará um novo exame no dia 26, quando completará cinco semanas de inatividade. A ideia inicial era aguardar o resultado, mas as circunstâncias fizeram com que o planejamento mudasse, de acordo com o "ge". Outra opção para o setor, Renato Augusto precisou passar por cirurgia para corrigir uma luxação no ombro e também será ausência por mais algumas semanas.