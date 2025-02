Everaldo - Tiago Caldas /EC Bahia

Publicado 19/02/2025 09:58

Rio - O Fluminense se movimenta para ter reforços na equipe para o duelo decisivo contra o Bangu, no próximo domingo (23), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, quando tentará chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Everaldo e Otávio, que chegaram ao clube nesta semana, estão sendo regularizados e podem ficar à disposição de Mano Menezes, segundo o "ge".

A dupla já realizou exames médicos e está treinando no CT Carlos Castilho. Para que eles tenham condições de jogo contra o Bangu, é necessário ter o nome publicado no BID da CBF até a próxima sexta-feira (21).

De acordo com o regulamento do Carioca, estão liberados para atuar "atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida".

Lavega também deve estrear

Outra novidade no Fluminense deve ser o uruguaio Lavega. O atacante é aguardado no Rio após a eliminação de sua seleção no Sul-Americano sub-20 e já está regularizado. A decisão de levá-lo ou não para o jogo de domingo será da comissão técnica.

O Fluminense enfrenta o já rebaixado Bangu precisando de uma vitória para seguir com chances de classificação às semifinais do Carioca. Além disso, precisa torcer por tropeços de Vasco ou Madureira. Há também a possibilidade de avançar para a fase final mesmo em caso de vitória do Cruz-Maltino, tirando a diferença no saldo de gols.