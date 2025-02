Everaldo assinou com o Fluminense - Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/Fluminense FC

Everaldo assinou com o FluminenseMarcelo Gonçalves e Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/02/2025 22:54 | Atualizado 19/02/2025 22:55

Rio - Anunciado como reforço do Fluminense nesta quarta-feira (19) , Everaldo recebeu propostas de outros clubes, mas optou pelo Tricolor. O atacante explicou que as ofertas não mexeram com ele e afirmou que não pensou duas vezes quando o Flu apareceu.

"Eu tinha recebido algumas propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas nada tenha mexido comigo. Mas quando chegou o Fluminense eu tive a certeza de que era o momento de buscar um novo desafio. Não pensei duas vezes", disse Everaldo, ao site do Fluminense.

Everaldo estava no Bahia. Ele se destacou com a camisa do Esquadrão nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço neste ano com o bom momento de Lucho Rodríguez e a chegada de William José. O contrato com o Tricolor das Laranjeiras vai até o fim de 2026.

"Estou muito feliz. Chegar em um clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira e estou bastante motivado para esse novo desafio. Falar do Fluminense é fácil, pois trata-se de um clube muito grande, que vai disputar campeonatos importantes esse ano. Fico feliz de fazer parte desse projeto. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa", afirmou Everaldo.

Com a contratação, o Fluminense reforça uma posição que estava carente. Após a saída de Kauã Elias, o técnico Mano Menezes só contava com Germán Cano e Lelê na função de centroavante.