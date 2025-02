Troféu da Recopa Sul-Americana - Reprodução/Instagram @conmebolrecopa

Troféu da Recopa Sul-AmericanaReprodução/Instagram @conmebolrecopa

Publicado 19/02/2025 15:47 | Atualizado 19/02/2025 16:47

Rio - Pelo nono ano consecutivo, o Brasil tem um representante na Recopa Sul-Americana. O Botafogo busca o título inédito a partir desta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, na Argentina, pelo jogo de ida. Vice-campeão em 1994, o Alvinegro volta a disputar a competição e pode entrar para um seleto grupo que conta com os rivais Flamengo e Fluminense.

A Recopa Sul-Americana foi criada em 1989. O Brasil é o país mais vitorioso com 13 títulos, além de possuir o maior número de times campeões, com dez. Somente três clubes são bicampeões: São Paulo, Grêmio e Internacional. Os outros vencedores são Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Santos.



Nos últimos sete anos, o Brasil teve pelo menos um representante na Recopa Sul-Americana. Em 2022, a disputa pelo título foi entre dois brasileiros (Palmeiras e Athletico-PR). Nas outras seis decisões, foram três vitórias dos brasileiros e três derrotas. No ano passado, o Fluminense venceu a LDU, do Equador, e conquistou o título inédito.

Histórico positivo contra argentinos

O Botafogo pode se agarrar no histórico positivo de brasileiros contra argentinos na Recopa Sul-Americana. Desde a criação da competição em 1989, foram oito finais, cinco vitórias e três derrotas do Brasil. Porém, os argentinos levaram a melhor nas últimas duas decisões: o River Plate venceu o Athletico-PR, em 2019, e o Defensa y Justicia superou o Palmeiras, em 2021.

1996 - Grêmio x Independiente

1998 - Cruzeiro x River Plate

2006 - Boca Juniors x São Paulo

2011 - Internacional x Independiente

2014 - Atlético-MG x Lanús

2018 - Grêmio x Independiente

2019 - River Plate x Athletico-PR

2021 - Defensa y Justicia x Palmeiras

Além disso, outro motivo para os alvinegros acreditarem no título inédito é o aproveitamento favorável aos campeões da Libertadores. Desde 1989, em 20 ocasiões o campeão do principal torneio do continente conquistou o caneco da Recopa Sul-Americana, sendo vice apenas sete vezes. O último campeão da Libertadores vice-campeão da Recopa foi o Flamengo, em 2023.