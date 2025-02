Racing é o atual campeão da Copa Sul-Americana - Divulgação / Racing

Racing é o atual campeão da Copa Sul-AmericanaDivulgação / Racing

Com seis partidas disputadas neste ano, o clube fez apenas uma boa apresentação: na vitória por 2 a 0 em cima do Boca Juniors, no dia 8. No último final de semana, chegou ao seu segundo revés consecutivo no Campeonato Argentino - derrota em casa para o Argentinos Juniors por 3 a 2. Rio - Adversário do Botafogo na Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (20), em Buenos Aires, no "El Cilindro", o Racing chega em um momento nada favorável para o duelo. A equipe de Avellaneda faz um 2025 muito abaixo e ainda não convenceu seu torcedor.Com seis partidas disputadas neste ano, o clube fez apenas uma boa apresentação: na vitória por 2 a 0 em cima do Boca Juniors, no dia 8. No último final de semana, chegou ao seu segundo revés consecutivo no Campeonato Argentino - derrota em casa para o Argentinos Juniors por 3 a 2.

Possíveis ausências e retornos importantes

Os argentinos devem ter desfalques importantes na defesa. Agustín Garcia Basso e Santiago Sosa são dúvidas. O primeiro está com um trauma na perna direita, enquanto o outro torceu o tornozelo direito. A presença de ambos, inclusive, também é incerta para a volta no dia 27.



A possível ausência dos jogadores preocupa, já que formam a linha de três titular da equipe ao lado de Marco Di Cesare, que está em um nível abaixo da dupla.



Em contrapartida, o atacante Luciano Vietto, que foi desfalque no último final de semana, garantiu que chega em "perfeitas condições" para o duelo. Além dele, o artilheiro Adrián "Maravilla" Martínez retorna de lesão na panturrilha esquerda após dois jogos fora.



Ele, que tem quatro gols em quatro partidas em 2025, é visto como uma das principais armas do Racing pelo jornalista Matías Ruffet, do canal argentino 'Crónica', que acompanha o clube diariamente.



"Ele é um artilheiro descomunal. Dentro da área quase sempre resolve perfeitamente e, por isso, também tem muitos gols. É um jogador que luta muito, no bom sentido, briga fisicamente com os zagueiros rivais, o que gera muito desgaste. Em parte, também é por isso que ele agora teve um problema muscular. Ele tem uma demanda muito, muito alta no jogo", disse Matías Ruffet, em conversa ao O DIA.



"E no meio campo tem um jogador muito importante: Juan Nardoni, que é um jogador versátil. Marca, joga, chega na área. Ele é um jogador insubstituível. Hoje, o Racing tem como insubstituíveis: Nardoni, 'Maravilla' Martínez e o goleiro Gabriel Arias, que também é impressionante. Se estiverem ausentes, a diferença com aqueles que são seus substitutos é muito perceptível", completou.

O que o Botafogo pode aproveitar?

Com seus titulares, o Racing costuma ser muito forte fisicamente e impõe muita pressão. Porém, as possíveis ausências mudam totalmente o contexto do clube argentino para enfrentar o Botafogo, apesar das duas derrotas consecutivas.

Um dos reservas que pode figurar entre os 11 iniciais é o zagueiro Nazareno Colombo. Ele, segundo Ruffet, é homem de confiança do técnico Gustavo Costas, mas não passa segurança nas arquibancadas: "No geral, ele (Colombo) tem muitos problemas para marcar, de ler em que momento marcará, seja à distância ou não. O elenco não tem muitos substitutos e isso ficou muito evidente nesta época do ano."

Ofensivamente, a equipe costuma atacar pelos lados com o lateral-direito Gastón Martirena e o esquerdo Gabriel Rojas. No entanto, ambos pecam na marcação, o que pode ser favorável ao Botafogo.



"Os dois (Martirena e Rojas) são muito bons no ataque, mas têm problemas para marcar, o que torna o jogo de quinta-feira ainda mais perigoso para o Racing na defesa. Os marcadores centrais substitutos não estão à altura dos titulares ausentes. Há muita diferença entre os titulares e os suplentes", finalizou.

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas, sob supervisão de Leonardo Bessa